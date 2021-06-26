Поїзди «Укрзалізниці» запізнюються через негоду. Фото: tv5.zp.ua

https://racurs.ua/ua/n156648-poyizdy-ukrzaliznyci-zapiznuutsya-cherez-negodu-spysok-reysiv.html

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Погода в Україні різко погіршилася 25 червня — зливи, грози та штормовий вітер наробили лиха в населених пунктах та містах в західних областях.

Через негоду також затримуються пасажирські потяги «Укрзалізниці». Загалом відстають від графіку 15 потягів, які рухаються з західного напрямку. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Список рейсів, які затримуються через складні погодні умови:

№ 4 Ужгород-Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);

№ 232 Івано-Франківськ-Генічеськ (затримка склала 3 години);

№ 58 Ковель-Одеса (затримка склала 3 год.);

№ 8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 год.);

№ 16 Рахів-Харків (затримка склала 1 годину 33 хв.);

№ 141 Бахмут-Львів (затримка склала 1 годину 30 хв.);

№ 98 Ковель-Київ (затримка склала 1 годину 24 хв.);

№ 243 Київ-Рахів (затримка склала 1 годину 16 хв.);

№ 146 Ужгород-Львів (затримка склала 50 хв.);

№ 215 Черкаси-Ужгород (затримка склала 1 год.);

№ 13 Київ-Солотвино (затримка склала 1 год.);

№ 70 Львів-Маріуполь (затримка склала 38 хв.);

№ 29 Київ-Ужгород (затримка склала 1 год.);

№ 49 Київ-Трускавець (затримка склала 1 год.);

№ 82 Київ-Ужгород (затримка склала 54 хв.).

Нагадаємо, 25 червня складні погодні умови, які супроводжувалися зливою, градом, блискавками та шквалами, наробили лиха в трьох західних областях України. Без світла залишилися 811 населених пунктів, є постраждалі. На Львівщині через падіння дерева постраждала одна особа, на Рівненщині блискавка влучила в людину, ще одну особу вдарило шифериною, яку зірвав вітер із даху.