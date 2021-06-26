Про наслідки шторму в Україні розповіли в ДСНС. Фото: varta1.com.ua

https://racurs.ua/ua/n156646-shtorm-v-ukrayini-811-znestrumlenyh-naselenyh-punktiv-ta-postrajdali-video.html

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Штормовий вітер та зливи в Україні наробили лиха в трьох західних областях України.

Внаслідок негоди знеструмлено 811 населених пунктів. Львів через проливні дощі затопило, а на Рівненщині блискавка влучила в людину. Про це 26 червня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, на Львівщині 25 червня за 30 хв місцями випало близько 28 мм дощу, що становить 60% від місячної норми. В області підтопило 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, одну підземну парковку, три підвали, один підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів (з них п’ять на адміністративних будівлях та семи на житлових будинках), один балкон, стіну одного будинку. Через падіння дерева постраждала одна людина. У Червонограді підтопило 10 присадибних ділянок.

На Рівненщині потужний буревій валив дерева, також від удару блискавки постраждала одна особа. Ще одну людину вдарило шифериною, яку зірвав вітер із даху.

Частково негода пошкодила дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи села Посягва Рівненського району та покрівлю Клесівської селищної ради.

В Івано-Франківській області через зливи піднявся рівень води в річці Чорний Черемош. Потоки води пошкодили два пішохідні містки в селі Шибене Верховинського району й розмило дорогу місцевого значення «Ільці-Буркут».

Нагадаємо, 25 червня погода у Львові наробила лиха — за годину випало 30% місячної норми опадів. Буревій повалив понад 200 дерев та пошкодив 50 дахів в обласному центрі. Деякі райони Львова і сильно підтопило.