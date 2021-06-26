Руйнівний ураган у Лондоні пошкодив будинки та автомобілі. Фото:

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Потужний торнадо у східній частині Лондона накоїв лиха — ураган пронісся по декількох вулицях в Баркінгу близько 19.20 25 червня.

Сильний вітер валив паркани та стіни, піднімав у повітря сміття та уламки, пошкодив автомобілі. Негода тривала кілька хвилин, але встигла пошкодити шість або сім вулиць. Будинки були з пошкодженими дахами і розбитими вікнами, розбита низка автомобілів. Про це повідомляє Sky News.

Сміття і поліетиленові пакети кружляли, як торнадо. Це було страшно, так як вони можуть піднімати важкі предмети. Я був в шоці — думав, будинок обвалиться, — розповів один із очевидців.

Стихія пронеслася так швидко, що поліція Лондона не може підтвердити, чи був це торнадо або інше природне явище. Правоохоронцям повідомили про пошкодження дахів, електрообладнання, вуличних меблів і транспортних засобів на Халс-авеню і деяких прилеглих дорогах в районі Баркінга.

Це пов’язаний з погодою інцидент, під час якого стався удар блискавки. Ми бачили повідомлення про торнадо, але не можемо підтвердити це. Повідомлень про будь-які жертви немає, — йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, 25 червня потужний торнадо завдав масштабних руйнувань у Чехії. Найбільших руйнувань зазнали міста Бржецлав і Годонін. Також сильно зруйновані села Грушки, Лужице, Моравська-Нова-Весь і Микулчице. Загалом постраждало від 150 до 200 осіб. Кількість загиблих уточнюють рятувальні служби, які дістають людей з-під завалів зруйнованих будинків.

Джерело: Sky News