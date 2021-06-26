Різанину серед міста у Німеччині влаштував виходець із Сомалі. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/ua/n156644-rizanyna-sered-mista-u-nimechchyni-ie-zagybli-ta-poraneni-video.html

Ракурс

Ножову атаку в німецькому місті Вюрцбург у федеральній землі Баварія влаштував чоловік із ножем.

Збройний інцидент трапився у п’ятницю, 25 червня. Напад було скоєно близько 17.00 за місцевим часом. Зловмисника правоохоронцям вдалося затримати лише після того, як нападника підстрелили. Куля влучила йому в ногу. Агресором виявився 24-річний чоловік з Сомалі, який проживав у Вюрцбургу. Про це повідомляє інформаційна агенція DPA.

За інформацією правоохоронців, внаслідок ножової атаки троє осіб загинули, а ще шестеро були поранені.

Речник місцевої поліції повідомив, що про співучасників злочину нічого невідомо, а мотиви нападника з’ясовують. Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Германн заявив, що підозрюваний раніше лікувався у психіатричній лікарні.

Нагадаємо, 13 грудня 2020 року у місті Антоні біля Парижу озброєний ножем чоловік кидався на перехожих. Зловмисник поранив трьох осіб, вони отримали удари ножем по спині, лопатках та тулубу.

Джерело: DPA