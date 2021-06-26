Резню среди города в Германии устроил выходец из Сомали. Фото: amazonaws.com

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Ракурс

Ножевую атаку в немецком городе Вюрцбург в федеральной земле Бавария устроил мужчина с ножом.

Вооруженный инцидент произошел в пятницу, 25 июня. Нападение было совершено около 17.00 по местному времени. Злоумышленника правоохранителям удалось задержать лишь после того, как нападавшего подстрелили. Пуля попала ему в ногу. Агрессором оказался 24-летний мужчина из Сомали, проживавший в Вюрцбурге. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

По информации правоохранителей, в результате ножевой атаки три человека погибли, а еще шесть были ранены.

Представитель местной полиции сообщил, что о соучастниках преступления ничего неизвестно, а мотивы нападавшего выясняют. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн заявил, что подозреваемый ранее лечился в психиатрической больнице.

Напомним, 13 декабря 2020 года в городе Антони близ Парижа вооруженный ножом мужчина бросался на прохожих. Злоумышленник ранил трех человек, они получили удары ножом по спине, лопаткам и туловищу.

Источник: DPA