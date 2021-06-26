Разрушительный ураган в Лондоне повредил дома и автомобили. Фото:

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Ракурс

Мощный торнадо в восточной части Лондона натворил бед — ураган пронесся по нескольким улицам в Баркинге около 19.20 25 июня.

Сильный ветер валил заборы и стены, поднимал в воздух мусор и обломки, повредил автомобили. Непогода длилась несколько минут, но успела повредить шесть или семь улиц. Дома были с поврежденными крышами и разбитыми окнами, разбит ряд автомобилей. Об этом сообщает SkyNews.

Мусор и полиэтиленовые пакеты кружились, как торнадо. Это было страшно, так как они могут поднимать тяжелые предметы. Я был в шоке — думал, дом обвалится, — рассказал один из очевидцев.

Стихия пронеслась так быстро, что полиция Лондона не может подтвердить, был ли это торнадо или другое природное явление. Правоохранителям сообщили о повреждении крыш, электрооборудования, уличной мебели и транспортных средств на Халс-авеню и некоторых прилегающих дорогах в районе Баркинга.

Это связанный с погодой инцидент, во время которого произошел удар молнии. Мы видели сообщение о торнадо, но не можем подтвердить это. Сообщений о жертвах нет, — говорится в сообщении полиции.

Напомним, 25 июня мощный торнадо нанес масштабные разрушения в Чехии. Наибольшим разрушениям подверглись города Бржецлав и Годонин. Также сильно разрушены села Грушки, Лужице, Моравская-Нова-Весь и Микулчице. Всего пострадало от 150 до 200 человек. Количество погибших уточняют спасательные службы, которые достают людей из-под завалов разрушенных домов.

Источник: SkyNews