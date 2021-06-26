О последствиях шторма в Украине рассказали в ГСЧС. Фото: varta1.com.ua

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Штормовой ветер и ливни в Украине наделали беды в трех западных областях Украины.

В результате непогоды обесточены 811 населенных пунктов. Львов из-за проливных дождей затопило, а на Ровенщине молния попала в человека. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, на Львовщине 25 июня за 30 мин местами выпало около 28 мм дождя, что составляет 60% от месячной нормы. В области подтопило 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, одну подземную парковку, три подвала, один подземный переход, частично повреждены 12 крыш (из них пять на административных зданиях и семи на жилых домах), один балкон, стену одного дома. Из-за падения дерева пострадал один человек. В Червонограде подтопило 10 приусадебных участков.

На Ровенщине мощный ураган валил деревья, также от удара молнии пострадал один человек. Еще одного человека ударило шифериной, которую сорвал ветер с крыши.

Частично непогода повредила крыши 13 жилых домов, кровлю столовой Шпановского лицея, школы села Посягва Ровенского района и кровлю Клесовского поселкового совета.

В Ивано-Франковской области из-за ливней поднялся уровень воды в реке Черный Черемош. Потоки воды повредили два пешеходных мостика в селе Шибене Верховинского района и размыло дорогу местного значения «Ильцы-Буркут».

Напомним, 25 июня погода во Львове наделала бед — за час выпало 30% месячной нормы осадков. Ураган повалил более 200 деревьев и повредил 50 крыш в областном центре. Некоторые районы Львова и сильно подтопило.