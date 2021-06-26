Поезда «Укрзализныци» опаздывают из-за непогоды — список рейсовhttps://racurs.ua/n156648-poezda-ukrzaliznyci-opazdyvaut-iz-za-nepogody-spisok-reysov.htmlРакурс
Погода в Украине резко ухудшилась 25 июня — ливни, грозы и штормовой ветер наделали беды в населенных пунктах и городах в западных областях.
Из-за непогоды также задерживаются пассажирские поезда «Укрзализныци». Всего отстают от графика 15 поездов, которые движутся с западного направления. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
Список рейсов, которые задерживаются из-за сложных погодных условий:
- № 4 Ужгород-Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);
- № 232 Ивано-Франковск-Геническ (задержка составила 3 часа);
- № 58 Ковель-Одесса (задержка составила 3 ч.);
- № 8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа.);
- № 16 Рахов-Харьков (задержка составила 1 час 33 мин.);
- № 141 Бахмут-Львов (задержка составила 1 час 30 мин.);
- № 98 Ковель-Киев (задержка составила 1 час 24 мин.);
- № 243 Киев-Рахов (задержка составила 1 час 16 мин.);
- № 146 Ужгород-Львов (задержка составила 50 мин.);
- № 215 Черкассы-Ужгород (задержка составила 1 час.);
- № 13 Киев-Солотвино (задержка составила 1 час.);
- № 70 Львов-Мариуполь (задержка составила 38 мин.);
- № 29 Киев-Ужгород (задержка составила 1 час.);
- № 49 Киев-Трускавец (задержка составила 1 час.);
- № 82 Киев-Ужгород (задержка составила 54 мин.).
Напомним, 25 июня сложные погодные условия, которые сопровождались ливнем, градом, молниями и шквалами, наделали беды в трех западных областях Украины. Без света остались 811 населенных пунктов, есть пострадавшие. На Львовщине из-за падения дерева пострадал один человек, на Ровенщине молния попала в человека, еще одного человека ударило шифериной, которую сорвал ветер с крыши.