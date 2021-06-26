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Поезда «Укрзализныци» опаздывают из-за непогоды. Фото: tv5.zp.ua

Поезда «Укрзализныци» опаздывают из-за непогоды — список рейсов

26 июн 2021, 11:21
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Погода в Украине резко ухудшилась 25 июня — ливни, грозы и штормовой ветер наделали беды в населенных пунктах и городах в западных областях.

Из-за непогоды также задерживаются пассажирские поезда «Укрзализныци». Всего отстают от графика 15 поездов, которые движутся с западного направления. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».


Список рейсов, которые задерживаются из-за сложных погодных условий:

  • № 4 Ужгород-Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);
  • № 232 Ивано-Франковск-Геническ (задержка составила 3 часа);
  • № 58 Ковель-Одесса (задержка составила 3 ч.);
  • № 8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа.);
  • № 16 Рахов-Харьков (задержка составила 1 час 33 мин.);
  • № 141 Бахмут-Львов (задержка составила 1 час 30 мин.);
  • № 98 Ковель-Киев (задержка составила 1 час 24 мин.);
  • № 243 Киев-Рахов (задержка составила 1 час 16 мин.);
  • № 146 Ужгород-Львов (задержка составила 50 мин.);
  • № 215 Черкассы-Ужгород (задержка составила 1 час.);
  • № 13 Киев-Солотвино (задержка составила 1 час.);
  • № 70 Львов-Мариуполь (задержка составила 38 мин.);
  • № 29 Киев-Ужгород (задержка составила 1 час.);
  • № 49 Киев-Трускавец (задержка составила 1 час.);
  • № 82 Киев-Ужгород (задержка составила 54 мин.).

Напомним, 25 июня сложные погодные условия, которые сопровождались ливнем, градом, молниями и шквалами, наделали беды в трех западных областях Украины. Без света остались 811 населенных пунктов, есть пострадавшие. На Львовщине из-за падения дерева пострадал один человек, на Ровенщине молния попала в человека, еще одного человека ударило шифериной, которую сорвал ветер с крыши.

Источник: Ракурс


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