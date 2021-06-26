Поезда «Укрзализныци» опаздывают из-за непогоды. Фото: tv5.zp.ua

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Погода в Украине резко ухудшилась 25 июня — ливни, грозы и штормовой ветер наделали беды в населенных пунктах и городах в западных областях.

Из-за непогоды также задерживаются пассажирские поезда «Укрзализныци». Всего отстают от графика 15 поездов, которые движутся с западного направления. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Список рейсов, которые задерживаются из-за сложных погодных условий:

№ 4 Ужгород-Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);

№ 232 Ивано-Франковск-Геническ (задержка составила 3 часа);

№ 58 Ковель-Одесса (задержка составила 3 ч.);

№ 8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа.);

№ 16 Рахов-Харьков (задержка составила 1 час 33 мин.);

№ 141 Бахмут-Львов (задержка составила 1 час 30 мин.);

№ 98 Ковель-Киев (задержка составила 1 час 24 мин.);

№ 243 Киев-Рахов (задержка составила 1 час 16 мин.);

№ 146 Ужгород-Львов (задержка составила 50 мин.);

№ 215 Черкассы-Ужгород (задержка составила 1 час.);

№ 13 Киев-Солотвино (задержка составила 1 час.);

№ 70 Львов-Мариуполь (задержка составила 38 мин.);

№ 29 Киев-Ужгород (задержка составила 1 час.);

№ 49 Киев-Трускавец (задержка составила 1 час.);

№ 82 Киев-Ужгород (задержка составила 54 мин.).

Напомним, 25 июня сложные погодные условия, которые сопровождались ливнем, градом, молниями и шквалами, наделали беды в трех западных областях Украины. Без света остались 811 населенных пунктов, есть пострадавшие. На Львовщине из-за падения дерева пострадал один человек, на Ровенщине молния попала в человека, еще одного человека ударило шифериной, которую сорвал ветер с крыши.