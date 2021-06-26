Україні допоможуть у сфері енергетики через Nord Stream 2. Фото: finbalance.com.ua

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Добудову російського газогону «Північний потік-2» Україні можуть компенсувати.

США і Німеччина обговорюють можливість допомогти Україні у сфері енергетики у разі підписання угоди про завершення добудови російського газопроводу «Північний потік-2» в обхід України. Країни планують домовитися про зобов’язання щодо зміцнення енергетичної інфраструктури України. Також можуть компенсувати транзитні збори, які Київ втратить внаслідок запуску газопроводу. Про це повідомляє Bloomberg.

Також Вашингтон та Берлін вивчають способи посилення стримування російської агресії за допомогою санкцій. Країни хочуть укласти угоду, яка може послабити геополітичні вигоди Москви після завершення будівництва Nord Stream 2.

Також вивчається можливість надання Україні інвестицій для будівництва електростанцій, розвитку інфраструктури та нарощування поставок газу з України. Повідомляється, що Німеччина висловлювала бажання почати переговори з Москвою про продовження транзиту російського газу через Україну.

Нагадаємо, президент США Джо Байден не збирається вводити санкції проти країн Європейського Союзу, які беруть участь у будівництві російського газопроводу «Північний потік-2». Обмеження американський лідер готовий запроваджувати лише проти російських компаній, які будують газогін.

Джерело: Bloomberg