Український військовий загинув на Донбасі. Фото: tva.ua

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Війна на Донбасі 26 червня забрала життя ще одного українського військового.

Внаслідок мінометного вогню осколкове поранення несумісне з життям дістав старший солдат Андрій Гонар. Він обіймав посаду старшого водія мотопіхотної роти. Про це повідомила 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського у Facebook.

Зазначається, що військовий був родом з міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Боєць служив у бригаді з червня 2019 року.

Командування бригади та весь особовий склад висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 червня, позиції українських військових обстрілювали 12 разів. Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Сьогодні вранці, 26 червня, окупанти випустили три міни з мінометів 120 калібру та гатили зі станкових протитанкових гранатометів у районі селища Піски. Внаслідок обстрілу один український військовий дістав осколкове поранення несумісне з життям.