AI навчили говорити голосами відомих реперів. Фото: eminem.pro

https://racurs.ua/ua/n156653-shtuchnyy-intelekt-navchyly-govoryty-golosamy-vidomyh-reperiv-video.html

Ракурс

Інструмент для імітації голосів знаменитих реперів створили програмісти.

За допомогою штучного інтелекту будь-який написаний користувачем текст можна озвучити голосом 2Pac, Jay-Z та іншої відомої особистості. Програму Uberduck навчили відтворювати голоси різних виконавців, використовуючи будь-які запропоновані йому слова. При цьому озвучений AI голос майже не відрізняється від оригіналу. Про це повідомляє 4PDA.

Деякі користувачі вже продемонстрували роботу нового алгоритму в несподіваній іпостасі — створили чат-бот, який відповідає користувачеві голосами хіп-хоп виконавців. Зараз синтезована мова не ідеальна, тому доводиться коригувати текст та розставляти наголоси і додавати голосні для подовження складу.

Автори софту Uberduck забороняють використовувати створені треки в комерційних цілях або для виробництва будь-яких дискредитуючих матеріалів. Якщо за допомогою програми створити музику або відеозапис, треба вказати, що він був зроблений за допомогою штучного інтелекту.

Нагадаємо, комп’ютерний художник Гленн Маршалл створив спеціальний додаток на базі штучного інтелекту. Бот отримав назву «Химера» й уміє робити вихідне зображення схожим на картину Сальвадора Далі, Пікассо та інших.

Джерело: 4PDA