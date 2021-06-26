Погода в Україні. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n156654-sylni-zlyvy-grozy-ta-shkvaly-pogoda-v-ukrayini-na-27-chervnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 27 червня прогнозується дощова майже у всіх областях.

Вдень не дощитиме лише у Волинській, Львівській та Закарпатській областях. Синоптики обіцяють по всій території держави грози, вдень в окремих районах прогнозують град та шквали 15−20 м/с. У північних, центральних та південних областях місцями обіцяють сильні зливи. Вночі температуру повітря прогнозують 13−22° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 24−31° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 27 червня буде дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують 18−20° тепла, а повітря прогріється до 26−28° вище нуля.

Погоду в Харкові в неділю теж обіцяють з опадами та грозами. Температуру повітря вночі прогнозують 18−20° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 18−20° тепла.

Погода Одесі завтра буде з грозовими дощами. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 20−22° тепла, а вдень обіцяють 26−28° тепла.

Погодні умови у Львові теж передбачають дощі та грози. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15° тепла, а вдень обіцяють 24−26° тепла.

Погода в Карпатах 27 червня буде мінливою — місцями вдень дощитиме. Температура повітря вночі 13−16° тепла, а вдень 24−28° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 червня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 25 червня штормовий вітер та зливи в Україні наробили лиха в трьох західних областях України. Внаслідок негоди знеструмлено 811 населених пунктів. Львів через проливні дощі затопило, а на Рівненщині блискавка влучила в людину.