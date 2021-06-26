Кейт Миддлтон готовит 7-летнего сына к престолу. Фото: HELLO

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Ракурс

Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцоги Кембриджские, уже начали подготовку своего семилетнего сына Джорджа к восхождению на престол.

Ребенок является третьим в очереди после своего отца и дедушки, принца Чарльза. Об этом сообщает Daily Mail.

Накануне дня рождения ребенка принц Уильям и Кейт Миддлтон провели с мальчиком серьезную беседу. Пара решила, что ребенка стоит как можно раньше подготовить к той ответственности, которая ляжет на его плечи во взрослом возрасте.

Ждать, когда маленький принц Джордж вырастет и сам начнет спрашивать мать и отца и королевском наследстве, пара не стала. Они уже сейчас рассказали Джорджу о том, что ему придется взойти на королевский трон после прабабушки, деда и отца.

Родители углубились в детали того, что ждет маленького принца. На это их подтолкнул нерадужный опыт самого Уильяма. Вокруг него постоянно были разговоры о предназначении, но конкретно с ним никто ничего не обсуждал. Они с Кейт решили, что к Джорджу нужен особый подход, — рассказал королевский эксперт Роберт Лэйси.

Пока ребенок еще не осознает, что такое быть королем — он представляет это, как в детских мультиках. Но постепенно пара хочет подготовить его к ответственности перед всей страной.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон удивила поклонников необычным нарядом. Она соединила стиль кэжуал с романтическими и нежными пастельными цветами.

Источник: Daily Mail