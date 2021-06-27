Секрет верблюдов раскрыли биологи. Фото: IStock

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Верблюды экономят воду благодаря необычной работе генов в клетках почек. Оказалось, что эти животные отфильтровывают больше воды с экстремально высоким содержанием солей.

Проводя эксперименты с арабскими верблюдами (Camelus bactrianus), ученые нашли клеточные механизмы, позволяющие их почкам расходовать минимальное количество влаги. Соответствующее исследование опубликовали в Communications Biology.

Исследователи сравнивали наборы генов и белков, работающих у животных как при дефиците воды, так и вскоре после того, как им давали напиться. Оказалось, что при работе «в экономичном режиме» меняется экспрессия генов, участвующих в метаболизме холестерина.

Эти небольшие жирные молекулы важны для жизни клеток, поскольку позволяют регулировать проницаемость мембран. Чем больше холестерина встроено в мембрану, тем менее вязкой она становится. Соответственно, она легче пропускает воду и некоторые другие небольшие молекулы.

В почках верблюдов при дефиците влаги метаболизм холестерина подавляется, что необходимо для снижения проницаемости мембран для воды. Кроме того, у таких существ активнее действуют транспортные белки, участвующие в активном переносе воды и ионов через мембрану. Все это позволяет почкам отфильтровывать больше воды и снижать ее расходы на образование мочи.

Напомним, ранее мы сообщали, что верблюд преодолел 100 км по китайским степям, чтобы добраться к своим бывшим хозяевам.

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