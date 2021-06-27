Стали известны подробности смерти студента на марафоне во Львове

Смерть на марафоне. Фото: Радио ТРЕК

https://racurs.ua/n156688-stali-izvestny-podrobnosti-smerti-studenta-na-marafone-vo-lvove.html

Ракурс

Во Львове во время марафона внезапно умер 23-летний парень. Студент на пятом километре дистанции упал с тяжелым дыханием и слабым пульсом.

По словам спасателей, о падении парня сообщили люди. На место инцидента меньше чем за минуту прибежали волонтеры. В это время бегун лежал на боку и тяжело дышал. Об этом рассказали волонтеры в комментарии «Сегодня».

Мы перевернули его, поставили на доску, зафиксировали, проверили жизненные параметры. Дыхание у него присутствовало, два дыхания за десять секунд. Но слабо, очень слабо прослушивался пульс на сонной артерии, — рассказала волонтер.

Вскоре дыхание у бегуна начало исчезать, поэтому спасатели реанимировали парня. Медики пытались вернуть парня к жизни, но безрезультатно.

Волонтеры утверждают, что перед забегом погибший не жаловался на состояние здоровья. Правоохранители сообщили, что умерший является студентом, ранее он не участвовал в забегах. Причину трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове сегодня, 27 июня, скончался 23-летний участник полумарафон. Ему оставалось до финиша 200 метров.

Источник: Сегодня