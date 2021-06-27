Эсминец. Фото: Думская

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Sea Breeze («Си-Бриз»), международные военные учения, пройдут с участием американского ракетного эсминца USS Ross DDG71.

В воскресенье, 27 июня, он пришвартовался на причале 1-К контейнерного терминала одесского порта. Об этом сообщает «Думская».





Отмечается, что эсминец является частым гостем в Украине. Он неоднократно заходил в Одессу и участвовал в учениях «Си-Бриз». В последний раз «Росс» посещал акваторию Черного моря в 2019 году.





«Росс» — это эсминец, длина которого составляет 153 м, а ширина 21 метр. Максимальная скорость корабля — 32 узла. Экипаж эсминца составляет 337 человек.





На борту находится 90 пусковых установок системы «Иджис», которые могут запускать крылатые ракеты Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

Также корабль вооружен 127-мм артиллерийской установкой Mark 45, двумя 25-мм пушками M242 Bushmaster и четырьмя пулеметами Browning M2. Корабль может принимать на борт вертолет «Сикорский Си Хоук».

Напомним, ранее мы сообщали, что Sea Breeze-2021 («Си-Бриз») — это международные учения в Черном море, которые начнутся уже 28 июня.



Источник: Думская