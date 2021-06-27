Кандидаты в канцлеры Германии не видят Украину в ЕС и НАТО. Фото: DW

https://racurs.ua/n156686-kandidaty-v-kanclery-germanii-ne-vidyat-ukrainu-v-es-i-nato.html

Ракурс

Украину в НАТО и ЕС не видят кандидаты в канцлеры Германии. Армин Лашет (Христианско-демократический союз) и Олаф Шольц (Социал-демократическая партия) считают, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом не только НАТО, но и Европейского Союза (ЕС).

Оба политики заявили, что не будут совершать легкомысленных заявлений, поскольку «реальность выглядит иначе». Об этом они рассказали в эфире телеканала ARD.

По словам Шольца, сначала нужно завершить процесс интеграции стран Западных Балкан. Кроме того, он отметил, что следует провести реформы внутри ЕС, поскольку сложно принимать решения 27 странам-членам союза, а вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается.

В то же время Лашет считает, что если речь идет о такой ​​большой стране, как Украина, то нужно сделать так, чтобы там действовали те же правовые нормы, что и в Западной Европе. По его словам, вступление Украины в ЕС возможно теоретически, но в реальности — нет.

Он выступил против поставок оружия Германией Киеву. Политик заявил, что Берлин таким образом потеряет нейтралитет в отношениях Украины и России и такой шаг «дискредитирует позицию Германии как члена нормандского формата и минского процесса».

В свою очередь кандидат от партии Зеленых Анналена Бербок призвала Германию помочь в разминировании востока Украины. Кроме того, в отличие от своих конкурентов, она считает, что Германия должна предоставить Украине ненаступательное оружие.

Напомним, ранее мы сообщали, что вступление Украины в НАТО должен произойти, считает президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, наша страна «заслуживает большего».