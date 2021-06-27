Как каннабис влияет на риск заражения коронавирусом

Каннабис. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156685-kak-kannabis-vliyaet-na-risk-zarajeniya-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться, а потому ученые пытаются узнать как можно больше об этом вирусе.

Канадские ученые из Университета Летбриджа утверждают, что экстракт из выведенных ими сортов конопли способен защитить организм человека инфекции.

В феврале этого года они протестировали на 3D модели дыхательных путей и кишечных тканей экстракты из более 800 сортов конопли с высоким содержанием каннабидиола.

Ученые предполагали, что каннабиоид оказывает воздействие на экспрессию генов, а потому может влиять на уровень белка ACE2 и фермента TMPRSS2, которые коронавирус использует для проникновения в клетки организма.

Выяснилось, что каннабидиол действительно может влиять на заражение коронавирусом. Ученые обнаружили несколько сортов растения, экстракт которых снижал экспрессию ACE2 и TMPRSS2, и в некоторых случаях достаточно существенно. Однако другие сорта, напротив, повышали уровень белка.

Исследователи считают, что обнаруженное ими свойство каннабидиола может быть использовано для профилактики и лечения коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что в американских городах Нью-Йорк и Вашингтон оригинально подошли к вакцинации, решив ее мотивировать необычным способом — всем привитым от COVID-19 бесплатно раздавали каннабис.