Як канабіс впливає на ризик зараження коронавірусом

Канабіс. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156685-yak-kanabis-vplyvaie-na-ryzyk-zarajennya-koronavirusom.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися, а тому вчені намагаються дізнатися якомога більше про цей вірус.

Канадські вчені з Університету Летбридж стверджують, що екстракт із виведених ними сортів конопель може захистити організм людини від інфекції.

У лютому цього року вони протестували на 3D моделі дихальних шляхів і кишкових тканин екстракти з понад 800 сортів конопель із високим вмістом канабідіола.

Вчені припускали, що канабіоіди впливають на експресію генів, а тому можуть впливати на рівень білка ACE2 і ферменту TMPRSS2, які коронавірус використовує для проникнення в клітини організму.

З’ясувалося, що канабідіол дійсно може впливати на зараження коронавірусом. Вчені виявили кілька сортів рослини, екстракт яких знижував експресію ACE2 і TMPRSS2, і в деяких випадках досить істотно. Однак інші сорти, навпаки, підвищували рівень білка.

Вчені вважають, що виявлена ними властивість канабідіола може використовуватися для профілактики та лікування коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в американських містах Нью-Йорк і Вашингтон оригінально підійшли до вакцинації, вирішивши її мотивувати незвичайним способом — усім щепленим від COVID-19 безкоштовно роздавали канабіс.