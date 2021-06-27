Кандидати в канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС та НАТО. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n156686-kandydaty-v-kanclery-nimechchyny-ne-bachat-ukrayinu-v-ies-ta-nato.html

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Україну в НАТО та ЄС не бачать кандидати в канцлери Німеччини. Армін Лашет (Християнсько-демократичний союз) й Олаф Шольц (Соціал-демократична партія) вважають, що найближчим часом Україна не зможе стати членом не тільки НАТО, а і Європейського Союзу (ЄС).

Обидва політики заявили що не будуть робити легковажних заяв, оскільки «реальність має інакший вигляд». Про це вони розповіли в ефірі телеканалу ARD.

За словами Шольца, спочатку потрібно завершити процес інтеграції країн Західних Балкан. Окрім того, він наголосив, що варто провести реформи всередині ЄС, бо складно ухвалювати рішення 27 країнам-членам союзу, а питання членства України в НАТО не обговорюється.

Водночас Лашет вважає, що якщо йдеться про таку велику країну, як Україна, то потрібно зробити так, аби там діяли ті ж самі правові норми, що й у Західній Європі. За його словами, вступ України до ЄС можливий теоретично, але в реальності — ні.

Він виступив проти постачання зброї Німеччиною Києву. Політик заявив, що Берлін у такий спосіб втратить нейтралітет у відносинах України та Росії й такий крок «дискредитує позицію Німеччини як члена нормандського формату та мінського процесу».

Зі свого боку, кандидатка від партії Зелені Анналена Бербок закликала Німеччину допомогти в розмінуванні сходу України. Окрім того, на відміну від своїх конкурентів, вона вважає, що Німеччина має надати Україні ненаступальне озброєння.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вступ України в НАТО повинен відбутися, вважає президент України Володимир Зеленський. На його думку, наша країна «заслуговує на більше».