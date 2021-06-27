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Есмінець. Фото: Думская

Американський есмінець «Росс» увійшов у порт Одеси (ФОТО)

27 чер 2021, 17:28
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Sea Breeze («Сі-Бриз»), міжнародні військові навчання, пройдуть за участю американського ракетного есмінця USS Ross DDG71.

У неділю, 27 червня, він пришвартувався на причалі 1-К контейнерного термінала одеського порту. Про це повідомляє «Думская».

Есмінець. Фото: ДумскаяЗазначається, що есмінець є частим гостем в Україні. Він неодноразово заходив до Одеси та брав участь у навчаннях «Сі-Бриз». Востаннє «Росс» відвідував акваторію Чорного моря у 2019 році.

Есмінець. Фото: Думская«Росс» — це есмінець, довжина якого становить 153 м, а ширина 21 метр. Максимальна швидкість корабля — 32 вузли. Екіпаж есмінця становить 337 осіб. На борту розташовані 90 пускових установок системи «Іджіс», які можуть запускати крилаті ракети Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC в різній комбінації.

Есмінець. Фото: ДумскаяТакож корабель озброєний 127-мм артилерійською установкою Mark 45, двома 25-мм гарматами M242 Bushmaster і чотирма кулеметами Browning M2. Корабель може приймати на борт вертоліт «Сікорський Сі Хоук».


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Sea Breeze-2021 («Сі-Бриз») — це міжнародні навчання в Чорному морі, які почнуться вже 28 червня.


Джерело: Думская

Джерело: Ракурс


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