Есмінець. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n156687-amerykanskyy-esminec-ross-uviyshov-u-port-odesy-foto.html

Ракурс

Sea Breeze («Сі-Бриз»), міжнародні військові навчання, пройдуть за участю американського ракетного есмінця USS Ross DDG71.

У неділю, 27 червня, він пришвартувався на причалі 1-К контейнерного термінала одеського порту. Про це повідомляє «Думская».



Зазначається, що есмінець є частим гостем в Україні. Він неодноразово заходив до Одеси та брав участь у навчаннях «Сі-Бриз». Востаннє «Росс» відвідував акваторію Чорного моря у 2019 році.

«Росс» — це есмінець, довжина якого становить 153 м, а ширина 21 метр. Максимальна швидкість корабля — 32 вузли. Екіпаж есмінця становить 337 осіб. На борту розташовані 90 пускових установок системи «Іджіс», які можуть запускати крилаті ракети Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC в різній комбінації.

Також корабель озброєний 127-мм артилерійською установкою Mark 45, двома 25-мм гарматами M242 Bushmaster і чотирма кулеметами Browning M2. Корабель може приймати на борт вертоліт «Сікорський Сі Хоук».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Sea Breeze-2021 («Сі-Бриз») — це міжнародні навчання в Чорному морі, які почнуться вже 28 червня.



Джерело: Думская