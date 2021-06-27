Стали відомі подробиці смерті студента під час марафону у Львові

Смерть на марафоні. Фото: Радіо ТРЕК

https://racurs.ua/ua/n156688-staly-vidomi-podrobyci-smerti-studenta-pid-chas-marafonu-u-lvovi.html

Ракурс

У Львові під час марафону раптово помер 23-річний хлопець. Студент на п’ятому кілометрі дистанції впав з важким диханням та слабким пульсом.

За словами рятувальників, про падіння хлопця повідомили люди. На місце інциденту менше ніж за хвилину прибігли волонтери. У цей час бігун лежав на боці та важко дихав. Про це розповіли волонтери в коментарі «Сьогодні».

Ми перевернули його, поставили на дошку, зафіксували, перевірили життєві параметри. Дихання в нього було присутнє, два подихи за десять секунд. Але слабо, дуже слабо прослуховувався пульс на сонній артерії, — розповіла волонтер.

Незабаром дихання в бігуна почало зникати, тому рятувальники реанімували хлопця. Медики намагалися повернути хлопця до життя, але безрезультатно.

Волонтери стверджують, що перед забігом загиблий не скаржився на стан здоров’я. Правоохоронці повідомили, що померлий є студентом, раніше він не брав участі в забігах. Причину трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що У Львові сьогодні, 27 червня, помер 23-річний учасник півмарафону. Чоловікові залишалося до фінішу 200 метрів.

Джерело: Сьогодні