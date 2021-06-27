Секрет верблюдів розкрили біологи. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156689-sekret-verbludiv-rozkryly-biology.html

Ракурс

Верблюди економлять воду завдяки незвичайній роботі генів у клітинах нирок. Виявилося, що ці тварини фільтрують більше води з екстремально високим вмістом солей.

Проводячи експерименти з арабськими верблюдами (Camelus bactrianus), вчені знайшли клітинні механізми, що дозволяють їхнім ниркам витрачати мінімальну кількість вологи. Відповідне дослідження опублікували в Communications Biology.

Дослідники порівнювали набори генів і білків, які працюють у тварин як під час дефіциту води, так і після того, як їм давали напитися. Виявилося, що при роботі «в економічному режимі» змінюється експресія генів, що беруть участь у метаболізмі холестерину.

Ці невеликі жирні молекули важливі для життя клітин, оскільки дозволяють регулювати проникність мембран. Чим більше холестерину вбудовано в мембрану, тим менш в’язкою вона стає. Відповідно, вона легше пропускає воду й деякі інші невеликі молекули.

У нирках верблюдів під час дефіциту вологи метаболізм холестерину пригнічується, що необхідно для зниження проникності мембран для води. Крім того, у таких істот активніше працюють транспортні білки, що беруть участь в активному перенесенні води та іонів через мембрану. Усе це дозволяє ниркам фільтрувати більше води та знижувати її витрати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що верблюд подолав 100 км китайськими степами, щоби дістатися до своїх колишніх господарів.