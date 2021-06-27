Чому Кіркорова виключили з «чорного» списку, пояснила СБУ

СБУ. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n156690-chomu-kirkorova-vykluchyly-z-chornogo-spysku-poyasnyla-sbu.html

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Філіп Кіркоров, російський співак, був виключений із «чорного» списку — йому знову дозволили відвідувати Україну.

Служба безпеки України (СБУ) рекомендувала виключити співака з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України, через наявність судових прецедентів. Про це повідомила прес-служба СБУ в коментарі «Українській правді».

У зв’язку з роз’ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, у якому наголошується на наявності судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання цього питання, — зазначили в СБУ.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Філіп Кіркоров більше не загрожує національній безпеці України, вважають у Службі безпеки України. Російського співака виключили з «чорного» списку.

Джерело: Українська правда