Потоп у Криму. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n156665-dosch-u-yalti-sprovokuvav-novyy-potop-foto-video.html

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Дощ у Ялті знову затопив вулиці та перетворив місто на кримську «Венецію». У першій половині суботи, 26 травня, рівень води піднявся на висоту легкових авто.

Потоп супроводжується заторами. Про це повідомляє «Крим. Реалії».





Окупаційна влада міста збирається ухвалити рішення щодо виходу з критичної ситуації. За опублікованими в соцмережах відео, видно, що деякі вулиці Ялти перетворилися на річки.





За словами місцевих жителів, ці «річки» виходять із берегів та підтоплюють підвали разом із першими поверхами житлових будинків. Через те, що вода брудна, у людей у будинках виникає тотальна антисанітарія.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масштабні повені в окупованій Ялті призвели до ушкоджень 117 вулиць. Пошкоджені вулиці необхідно ремонтувати, частково зруйновані соціальні об'єкти.

Джерело: Крим. Реалії