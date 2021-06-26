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Ракурс
Потоп у Криму. Фото: Крим.Реалії

Дощ у Ялті спровокував новий потоп (ФОТО, ВІДЕО)

26 чер 2021, 20:37
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Дощ у Ялті знову затопив вулиці та перетворив місто на кримську «Венецію». У першій половині суботи, 26 травня, рівень води піднявся на висоту легкових авто.

Потоп супроводжується заторами. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Потоп у Криму. Фото: Крим.Реалії

Окупаційна влада міста збирається ухвалити рішення щодо виходу з критичної ситуації. За опублікованими в соцмережах відео, видно, що деякі вулиці Ялти перетворилися на річки.

Потоп у Криму. Фото: Крим.Реалії

За словами місцевих жителів, ці «річки» виходять із берегів та підтоплюють підвали разом із першими поверхами житлових будинків. Через те, що вода брудна, у людей у будинках виникає тотальна антисанітарія.

Потоп у Криму. Фото: Крим.Реалії


Потоп у Криму. Фото: Крим.Реалії
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масштабні повені в окупованій Ялті призвели до ушкоджень 117 вулиць. Пошкоджені вулиці необхідно ремонтувати, частково зруйновані соціальні об'єкти.

Джерело: Крим. Реалії

Джерело: Ракурс


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