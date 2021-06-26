Дивну поведінку котів пояснили експерти

https://racurs.ua/ua/n156664-dyvnu-povedinku-kotiv-poyasnyly-eksperty.html

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Поведінку котів вдалося пояснити експертам. Виявилося, що в дивній поведінці домашніх улюбленців немає ніякої загадки — усе дії котів продиктовані їхніми інстинктами.

Саме тому людині стане набагато легше розуміти улюбленця, якщо запам’ятати деякі «знаки». Про це повідомляє Metro.

Так, автор книги «Керівництво з котів для людей» Селія Хаддон розповіла, що муркотіння в кожної кішки своє — воно відрізняється гучністю, інтонаціями та тривалістю. Кішка може муркотіти за різних обставин, і не завжди це задоволення.

Вона додала, що деякі улюбленці муркотять для того, щоби сказати «потурбуйся про мене». Водночас дивні «презенти» у вигляді мертвих мишей і птахів вона пояснила тим, що так коти піклуються про людей, яких вважають поганими мисливцями.

Клінічний фахівець із поведінки тварин Труди Аткінсон пояснила ще один котячий феномен — тертя біля ніг та предметів. Вона розповіла, що нюх є одним зі способів спілкування, тому коти обмінюються запахами за допомогою тертя. Це створює груповий запах, який допомагає їм пізнавати один одного. Домашні улюбленці поводяться так само зі своїми господарями.

Спеціаліст із поведінки кішок Аніта Келсі привідкрила завісу й на складну тему — котячу агресію. Вона розповіла, що шипіння та укуси пов’язані з відчуттям загрози. Тварини в такий спосіб попереджають людей. Якщо попередження проігнорували, то за ним підуть укуси та подряпини. Агресія може виникати під час гри в хижака. Тому дорослих котів і кошенят варто заохочувати кусати та дряпати іграшки.

Відомий «молочний крок» у котів експерти пояснили тим, що тварина розминає живіт мамі в дитинстві, коли харчується молоком. У дорослому віці це говорить про спокій та готовність відпочити. Зрозуміти невдоволення тварини можна за хвостом. Так, якщо хвіст у горизонтальному положенні — це агресія і злість.

Щоби подружитися з кішкою, фахівці рекомендують пригощати тварину ласощами, бути ласкавими, уникати гучних звуків і різких рухів, сидіти поруч на одному рівні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві працює незвичайний кіт-пожежник — його знайшов один із рятувальників у під’їзді будинку й забрав його із собою, надавши йому «роботу» в службі порятунку і звання майора.

Джерело: Metro