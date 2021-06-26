Російські паспорти. Фото: Слово і діло

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Видача російських паспортів в ОРДЛО є наслідком невиконання Україною мінських угод, вважають у Міністерстві закордонних справ (МЗС) Росії.

Там наголосили, що паспортизація населення Донбасу — це гуманітарний жест. Відповідні заяви зробила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє прес-служба відомства.

Вона додала, що логіку і претензії Зеленського зрозуміти важко.

Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень щодо цього не встановлюється. Ми не раз говорили, що надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеним гуманітарним заходом в умовах введеної Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку згідно з мінськими угодами він повинен зняти. Через те, що Київ цього не робить, жителі Донецька й Луганська вже сім років утискаються у своїх правах, — сказала Захарова.



Представниця російського МЗС зазначила, що надання російського громадянства жителям окупованих територій нібито повністю відповідає міжнародній практиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що питання розриву зв’язків із Донбасом може бути винесене на референдум.