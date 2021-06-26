Российский паспорт. Фото: Слово и дело

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Выдача российских паспортов на Донбассе является следствием невыполнения Украиной минских соглашений, считают в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

Там отметили, что паспортизация населения Донбасса — это гуманитарный жест. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

Она добавила, что логику и претензии президента Украины Владимира Зеленского понять трудно.

Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается. Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденным гуманитарным мероприятием в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно минскими соглашениями, он должен снять. Киев этого не делает, поэтому жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах, — сказала Захарова.



Представитель российского МИД отметила, что предоставление российского гражданства жителям оккупированных территорий якобы полностью соответствует международной практике.

Напомним, ранее мы сообщали, что вопрос разрыва связей с Донбассом может быть вынесен на референдум.