Пенсии. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156661-indeksaciya-pensiy-kogda-ukraincam-pereschitaut-vyplaty.html

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Индексация пенсии в Украине пройдет уже 1 июля. Выплаты перечислят более чем миллиону украинских пенсионеров.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью для «Радио Свобода».

По ее словам, пенсии повысят тем, кто не получил доплату во время прошлой индексации.

В 2017 году было так принято пенсионное законодательство, и некоторые категории людей были изъяты из индексации. Индексация стала выборочной. Поэтому сейчас еще миллиону добавим по 100 гривен. Это будет ежемесячная доплата к пенсии, — сказала Лазебная.



Она добавила, что под это повышение попадет в целом 10,5 млн пенсионеров. Пяти млн из них в Минсоцполитики предоставят специальные адресные программы. Целевые программы предназначены для людей старше 75 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрпочта» объявила тендер на услуги оценщика, который будет подбирать оптимальный коммерческий банк для покупки после отказа от доставки пенсий.