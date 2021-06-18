Возраст выхода на пенсию: опять 55?

https://racurs.ua/2881-vozrast-vyhoda-na-pensiu-opyat-55.html

Ракурс

Категории населения «бюджетники» и «пенсионеры» —любимейшие объекты популистов всех мастей. Это и понятно: самые активные избиратели сегодня если не пенсионного возраста, то быстро к нему приближаются, поэтому очередные пенсионные новшества, даже если они пока на уровне проектов, мало кого оставят равнодушным.

Так почему бы не устроить очередной «пенсионный хайп», чтобы поднять свои рейтинги?

Как оттянуть пенсионную катастрофу?

Не так давно мы писали об очередном таком новшестве: Минсоцполитики уже несколько месяцев продвигает законопроект «О защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещении расходов на уход за такими лицами». И в нем предлагается обязать взрослых детей компенсировать расходы государства, если родитель окажется в государственном доме призрения. Кроме того, любые виды социальных услуг, оказываемых старикам, тоже должны оплачивать дети. А если дети откажутся, то требуемую сумму… вычтут из наследства.

Этот законопроект породила исполнительная ветвь власти, для которой денежный вопрос очень больной. Как-никак к концу первого квартала нынешнего года дефицит Пенсионного фонда Украины составил 7,5 млрд грн: доходы — 116,6 млрд, расходы — 124,1 млрд. При этом более трети средств, поступивших в ПФУ в конце квартала, были взяты из госбюджета.

К сожалению, дело не только в том, что солидарная пенсионная система, пока основная в Украине, давно несостоятельна, но и в общемировых тенденциях. Европейские нации стареют, и в Украине соотношение работающих и пенсионеров тоже неутешительное. По самым свежим опубликованным данным, количество пенсионеров в Украине превышает 11 миллионов, а единый социальный взнос, из которого и выплачиваются пенсии, платят около 10 миллионов работающих.

Демографическая ситуация продолжает ухудшаться, и все это может привести к катастрофе: платить пенсии будет просто не из чего. Сроки пенсионного коллапса называются разные —от 15 до 4–5 лет.

Оттянуть катастрофу можно лишь непопулярными мерами. Одна из них —повышение пенсионного возраста. Поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию для женщин началось в 2011 году и закончилось 1 апреля 2021-го. Теперь все женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года, могут выйти на пенсию только в 60 лет. (Добавим еще, что страховой стаж для этого должен быть не менее 28 лет.)

Веселого в этом, конечно, мало, особенно если учесть, что людям постарше найти работу бывает проблематично. И тут огорченным дамам бальзаковского возраста (которые, повторимся, активно ходят голосовать) подсовывают сразу два законопроекта.

На пенсию в 61?

Первый —законопроект №5566 «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсиьнном страховании» относительно некоторых вопросов определения пенсионного возраста» авторства депутатов от «Слуги народа». Первым автором в нем указана глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова.

В нем женщинам сделана небольшая поблажка. Чтобы мотивировать их поднимать уровень рождаемости, предлагается уменьшать пенсионный возраст женщины на шесть месяцев при рождении ребенка и уходе за ним до шестилетнего возраста. На каждого ребенка. То есть, если у матери их двое, пенсионный возраст для нее уменьшается соответственно на год.

Но за этим новшеством стоит другое, не такое радостное и популярное. Проектом закона предлагается с 1 января 2013 года начать новое увеличение пенсионного возраста на один месяц в год. Если законопроект будет принят, то к 2035-му возраст выхода на пенсию в Украине будет повышен на год и составит уже 61 год.

То есть вдобавок к маленькой сладкой конфетке для женщин-матерей прилагается большая горькая пилюля для всех остальных. К сожалению, с этим ничего не поделаешь: мировая тенденция. «Сейчас есть много стран, в которых установленный законодательством возраст для выхода на пенсию составляет как минимум 65 лет. Это было иначе несколько лет назад. Примером являются Бельгия, Дания, Финляндия, Австрия, Швеция, Швейцария, Испания и Великобритания. Во многих странах пенсионный возраст постепенно увеличивают до 67 лет. В Ирландии пенсионный возраст должен быть увеличен до 68 лет к 2028 году», —сказано в пояснительной записке к законопроекту №5566.

Правда, есть нюанс: в указанных странах и уровень жизни получше, и средняя ее продолжительность побольше.

«Все ради бедных больных пожилых людей!»

И тут на сцене появляются признанные мастера популистского хайпа, депутаты от ОПЗЖ во главе с Наталией Королевской, и предлагают альтернативный законопроект №5566-1.

46-летней депутату от ОПЗЖ Наталии Королевской до пенсии еще далеко, кроме того, входя в список ста богатейших украинцев, она вряд ли сильно пострадает финансово от изменения пенсионного возраста. Но в украинском парламенте есть минимум две партии, в совершенстве владеющие искусством популистской истерики, —«Батькивщина» и та самая ОПЗЖ, куда входят главные адепты «колбасы по 2,20» и «русского мира».

Вот они-то и исполнили очередной танец с бубном перед своим ядерным электоратом, состоящим из «простых людей».

Что они предлагают? Ну, прежде всего сказать решительное «нет!» очередному повышению пенсионного возраста, ссылаясь на то, что людям предпенсионного возраста сложно найти работу, у них уже не то здоровье. Ну и как не вспомнить «низкий уровень жизни подавляющего большинства населения». Посему лучшим выходом, по мнению авторов законопроекта, была бы отмена «так называемой пенсионной реформы».

А пока предлагается следующее: не только уменьшать пенсионный возраст для женщин на шесть месяцев за каждого ребенка, но и восстановить для них право досрочного выхода на пенсию в 55 лет.

Подробно рассматривать детали законопроекта смысла нет: это очередной трескучий холостой выстрел. Но цель выбрана исключительно удачно: у какой пани сердце не дрогнет, когда ее спросят: «А хотите ли вы на пенсию в 55?». Хотят, конечно же, хотят!

Другой вопрос: где взять деньги на осуществление подобных прожектов? В пояснительной записке к законопроекту в пункте «Финансово-экономическое обоснование» есть смешная фраза: «Реализация Закона не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины (внимание!) в текущем году».

И последний вопрос: зачем вообще уделять внимание такой чепухе, как законопроект №5566-1? Ведь понятно, что, если предложенное «слугами народа» повышение пенсионного возраста еще на год вполне может пройти, то ОПЗЖшные популистские бредни — вряд ли. Но говорить о таких вещах все-таки нужно. Они подобны магической дудочке, вполне успешно увлекающей за собой людей, у которых существуют проблемы с критическим мышлением. Но у нас бюллетени для голосования выдают всем, не требуя справки о наличии этого самого критического мышления.

Повелись же многие два года назад на обещания поднять зарплаты учителям до 4 тысяч долларов.