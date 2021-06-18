Вік виходу на пенсію: знову 55?

https://racurs.ua/ua/2881-vik-vyhodu-na-pensiu-znovu-55.html

Ракурс

Категорії населення «бюджетники» і «пенсіонери» — найулюбленіші об'єкти популістів усіх мастей. Це й зрозуміло: найактивніші виборці сьогодні якщо не пенсійного віку, то швидко до нього наближаються, тому чергові пенсійні нововведення, навіть якщо вони наразі на рівні проєктів, мало кого залишать байдужим.

То чому б не влаштувати чергового «пенсійного хайпу», щоб підняти свої рейтинги?

Як відтягнути пенсійну катастрофу?

Не так давно ми писали про чергове таке нововведення: Мінсоцполітики вже кілька місяців просуває законопроєкт «Про захист майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами». І в ньому пропонується зобов'язати дорослих дітей компенсувати витрати держави, якщо батько чи мати опиниться в державному будинку для літніх людей. Крім того, будь-які види соціальних послуг, що надаються людям похилого віку, теж мають оплачувати діти. А якщо діти відмовляться, то необхідну суму... вирахують зі спадщини.

Цей законопроєкт породила виконавча гілка влади, для якої грошове питання дуже болюче. Як-не-як на кінець першого кварталу нинішнього року дефіцит Пенсійного фонду України становив 7,5 млрд грн: доходи — 116,6 млрд, витрати — 124,1 млрд. При цьому більш як третину коштів, що надійшли в ПФУ наприкінці кварталу, було взято з держбюджету.

На жаль, справа не тільки в тому, що солідарна пенсійна система, на сьогодні основна в Україні, давно є неспроможною, а й у загальносвітових тенденціях. Європейські нації старіють, і в Україні співвідношення працюючих і пенсіонерів теж невтішне. За найсвіжішими опублікованими даними, кількість пенсіонерів в Україні перевищує 11 мільйонів, а єдиний соціальний внесок, з якого і виплачуються пенсії, платять близько 10 мільйонів працюючих.

Демографічна ситуація продовжує погіршуватися, і все це може призвести до катастрофи: платити пенсії буде просто ні з чого. Терміни пенсійного колапсу називають різні — від 15 до 4–5 років.

Відтягнути катастрофу можна лише непопулярними заходами. Один з них — підвищення пенсійного віку. Поетапне збільшення віку виходу на пенсію для жінок почалося 2011 року і закінчилося 1 квітня 2021-го. Тепер усі жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть вийти на пенсію лише в 60 років. (Додамо ще, що страховий стаж для цього має бути не менш як 28 років.)

Веселого в цьому, звичайно, мало, особливо якщо врахувати, що людям старшого віку знайти роботу буває проблематично. І тут засмученим пані бальзаківського віку (які, повторимося, активно ходять голосувати) підсовують одразу два законопроєкти.

На пенсію в 61?

Перший — законопроєкт №5566 «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо деяких питань визначення пенсійного віку» авторства депутатів від «Слуги народу». Першим автором у ньому зазначено голову Комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галину Третьякову.

У ньому жінкам зроблено невелику поступку. Щоб мотивувати їх піднімати рівень народжуваності, пропонується зменшувати пенсійний вік жінки на шість місяців при народженні дитини та догляду за нею до шестирічного віку. На кожну дитину. Тобто, якщо у матері їх двоє, пенсійний вік для неї зменшується відповідно на рік.

Однак за цим нововведенням стоїть інше, не таке радісне і популярне. Проєктом закону пропонується з 1 січня 2013 року розпочати нове збільшення пенсійного віку на один місяць на рік. Якщо законопроєкт ухвалять, то до 2035-го вік виходу на пенсію в Україні буде підвищений на рік і становитиме вже 61 рік.

Тобто на додачу до маленької солодкої цукерці для жінок-матерів додається велика гірка пігулка для решти. На жаль, із цим нічого не вдієш: світова тенденція. «Зараз є багато країн, у яких встановлений законодавством вік для виходу на пенсію становить щонайменше 65 років. Це було інакше кілька років тому. Прикладом є Бельгія, Данія, Фінляндія, Австрія, Швеція, Швейцарія, Іспанія та Великобританія. У багатьох країнах пенсійний вік поступово збільшують до 67 років. В Ірландії пенсійний вік повинен бути збільшений до 68 років до 2028 року», —сказано в пояснювальній записці до законопроєкту №5566.

Щоправда, є нюанс: у зазначених країнах і рівень життя кращий, і середня його тривалість більша.

«Усе заради бідних хворих літніх людей!»

І тут на сцені з'являються визнані майстри популістського хайпу, депутати від ОПЗЖ на чолі з Наталією Королевською, та пропонують альтернативний законопроєкт №5566-1.

46-річній депутатці від ОТЗЖ Наталії Королевській до пенсії ще далеко, крім того, входячи до списку ста найбагатших українців, вона навряд чи сильно постраждає фінансово від зміни пенсійного віку. Але в українському парламенті є мінімум дві партії, які досконало володіють мистецтвом популістської істерики, —«Батьківщина» і та сама ОПЗЖ, куди входять головні адепти «ковбаси по 2,20» і «русского мира».

От вони і виконали черговий танець із бубном перед своїм ядерним електоратом, що складається з «простих людей».

Що вони пропонують? Ну, перш за все сказати рішуче «ні!» черговому підвищенню пенсійного віку, посилаючись на те, що людям передпенсійного віку складно знайти роботу, у них уже не те здоров'я. Ну і як не згадати «низький рівень життя переважної більшості населення». Тому найкращим виходом, на думку авторів законопроєкту, було б скасування «так званої пенсійної реформи».

А наразі пропонується таке: не лише зменшувати пенсійний вік для жінок на шість місяців за кожну дитину, а й відновити для них право дострокового виходу на пенсію в 55 років.

Детально розглядати деталі законопроєкту сенсу немає: це черговий тріскучий холостий постріл. Але мету обрано дуже вдало: у якої пані серце не здригнеться, коли її спитають: «А чи хочете ви на пенсію в 55?». Хочуть, звичайно ж, хочуть!

Інше запитання: де взяти гроші на здійснення подібних прожектів? У пояснювальній записці до законопроєкту в пункті «Фінансово-економічне обґрунтування» є смішна фраза: «Реалізація Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України (увага!) у поточному році».

І останнє запитання: навіщо взагалі приділяти увагу такій нісенітниці, як законопроєкт №5566-1? Адже зрозуміло: якщо запропоноване «слугами народу» підвищення пенсійного віку ще на рік цілком може пройти, то ОПЗЖшна популістська маячня —навряд чи. Але говорити про такі речі все ж таки треба. Вони подібні до магічної сопілки, що цілком успішно веде за собою людей, у яких є проблеми з критичним мисленням. Але у нас бюлетені для голосування видають усім, не вимагаючи довідки про наявність цього самого критичного мислення.

Повівся ж багато хто два роки тому на обіцянки підняти зарплати вчителям до 4 тисяч доларів.