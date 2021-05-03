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Ракурс
Деньги на содержание пенсионеров собираются вычесть из наследства Фото pixabay

Деньги на содержание пенсионеров хотят вычесть из наследства

Людмила ЗАГЛАДА3 мая 2021, 08:44
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В начале апреля Пенсионный фонд Украины сообщил на своем сайте о том, что в первом квартале нынешнего года дефицит фонда составил 7,5 млрд грн: доходы — 116,6 млрд, расходы — 124,1 млрд. Более трети средств, поступивших в фонд в феврале, были взяты из госбюджета.

В идеале деньги в Пенсионный фонд платят работающие граждане: за счет выплачиваемого ими единого социального взноса (ЕСВ) мы содержим своих пенсионеров. Однако в первом квартале 2021 года доход от ЕСВ составил 66,2 млрд грн, или на 3,3 млрд меньше ожидаемого.

Три пенсионные системы

За этими цифрами стоит очевидный вывод: солидарная пенсионная система давно терпит крах. Впрочем, это ни для кого не новость: еще в 2004 году в Украине был принят Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Согласно ему пенсионная система Украины должна состоять из трех уровней. Первый — старая добрая солидарная система, когда работающие содержат пенсионеров за счет ЕСВ. Эта система, как видим, работает паршивенько. Тому есть две основные причины. Первая — «черная» экономика, зарплаты «в конвертах», с которых никто никому никакой ЕСВ не платит. Вторая причина — демографическая: нация стареет, и скоро одному работающему придется содержать несколькопенсионеров.

Согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» с 1 января 2019 года параллельно с солидарной запускается накопительная пенсионная система, когда работодатель и сотрудник дополнительно к ЕСВ делают взносы в накопительный фонд или в негосударственные пенсионные фонды. Деньги эти пускаются в оборот, и для будущего пенсионера это фактически инвестиции, которые не только накапливаются, но и приносят доход.

Наконец, третий уровень — это система добровольных взносов в негосударственные пенсионные фонды или страховые компании. Грубо говоря, каждый выбирает себе «копилку», куда откладывает деньги «на старость», но в отличие от денег, сложенных под матрас, они работают и приносят дивиденды.

Однако все эти разумные и логичные вещи, должно быть, хорошо работают в странах, где экономика устойчива, законы соблюдаются неукоснительно, банки и фонды не лопаются, поэтому выгоднее работать по правилам, а не уходить в «тень».

А тут еще подвалила пандемия коронавируса: малый и средний бизнес, и так чувствующий себя не очень уютно, убивают бессмысленными и бестолковыми карантинными мерами. Большинство мелких физических лиц-предпринимателей оказываются в ситуации, описанной в анекдоте: «Как только соберусь разбогатеть, то трусы порвутся, то сахар закончится».

Вот отсюда и получается недобор в три с лишним миллиарда. Каждый удар по потенциальным плательщикам единого социального взноса — это, в сущности, удар по пенсионерам.

Стратегически мыслящие люди задумались бы о причинах финансового цейтнота в Пенсионном фонде. Но у нас в правительстве работают не стратеги, а в лучшем случае тактики, в худшем — популисты. Поэтому Минсоцполитики с завидным упорством пытается протащить в Раду законопроект, по которому обязанность содержать пенсионеров, нуждающихся в уходе, полностью ляжет на плечи родственников.

Необходимость содержать пенсионера определяет суд

Предлагаемый министерством законопроект «О защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещении расходов на уход за такими лицами» уже выносился на обсуждение в октябре-ноябре прошлого года, и вот теперь, в апреле, его снова выложили на министерском сайте все с той же целью — обсудить.

В принципе в Семейном кодексе Украины есть статья 202, в которой сказано, что совершеннолетние дети должны содержать нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи. Есть два обязательных основания для алиментов: нетрудоспособность и то, что родителю помощь необходима. Алименты могут быть назначены в твердой сумме или как часть заработка, но в каждом конкретном случае это решает суд. «Ракурс» недавно писал о подобных делах. 

Мы писали и еще об одном показательном деле: отец бросил своего сына еще ребенком, а затем дом престарелых, где в конце концов очутился горе-папаша, пытался стребовать с сына кругленькую сумму. Но суд посчитал, что высчитывать четверть зарплаты с сына, который содержит семью, будет неправильным.

Через суд снять с себя бремя заботы о родителях можно, если родители в свое время сами не платили алименты, и возникла непогашенная задолженность, общий размер которой превышает сумму платежей за три года. Семейный кодекс поясняет, что в исключительных случаях суд все же может распорядиться о выплате сыном или дочерью алиментов на родителей, но на срок не более трех лет.

Итак, что мы имеем сегодня? В постановлении Пленума Верховного суда от 15 мая 2006 года «О применении судами отдельных норм Семейного кодекса Украины при рассмотрении дел об отцовстве, материнстве и взыскании алиментов» говорится, что обязательство содержать родителей — не абсолютное. Необходимы три условия, чтобы такое обязательство возникло. Первое — кровное или юридическое родство родителей и детей. Второе условие — нетрудоспособность родителей и третье — необходимость в материальной помощи. Если отсутствует хотя бы одно из этих условий, то обязанность содержать родителя не возникает.

Однако в министерском законопроекте эти условия, и так достаточно жесткие, ужесточаются еще больше.

«А будут отказываться — лишим наследства!»

Итак, открываем законопроект «О защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещении расходов на уход за такими лицами». Главный посыл: дети обязаны компенсировать затраты государства, если родитель окажется в государственном доме призрения. Кроме того, любые виды социальных услуг, оказываемых старикам, тоже должны оплачивать дети.

А гарантией станет… наследство: если наследники не оплатят содержание своих стариков, государственное учреждение сможет обратиться в суд, чтобы вычесть из наследства сумму, потраченную за три года на содержание пожилого человека: «Наследники обязаны возместить разумные расходы, которые были сделаны одним из них или другим лицом (физическим или юридическим), на содержание, уход, лечение и погребение (в случае его организации и обеспечения такими лицами) наследодателя».

В случае отказа можно и вовсе лишиться наследства. Итак, предлагаемые изменения в Гражданский кодекс звучат следующим образом: «По решению суда лицо может быть отстранено от права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от определенной законом обязанности по содержанию наследодателя и осуществления ухода за ним, и при этом также будет установлено, что наследодатель находился на полном государственном содержании и получал такой уход в учреждении/заведении государственной или коммунальной формы собственности, предоставляющем социальные услуги по уходу».


В законопроекте есть и кое-что хорошее. Например, там прописан очень жесткий контроль за опекунами недееспособных людей: опекуны фактически ничего не могут сделать с имуществом подопечного без разрешения органов опеки и попечительства. Это делается для того, чтобы оградить одиноких стариков от потенциальных мошенников. Но это, пожалуй, единственный плюс.

Что фактически предлагают авторы? А предлагают они снять с государства обязанность содержать пенсионеров, нуждающихся в специальном уходе, и переложить финансовое бремя на плечи родственников-наследников. Для малоимущих семей такое решение фактически равноценно лишению если не всего наследства, то значительной его части.


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