COVID-сертификаты Украины признают в ЕС. Фото: Istock

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COVID-сертификат Украины признают в Европейском Союзе (ЕС), но с другими государствами придется договариваться отдельно.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер в эфире «Украина 24».

Он рассказал, что с ЕС была заключена договоренность, и уже сейчас Украина обменялась ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов со странами Евросоюза.

Но с Израилем, США и другим странам, которые не в ЕС, нужно будет договариваться отдельно, — рассказал Кучер.

Отмечается, что переговоры о взаимном признании сертификатов проводит Министерство иностранных дел (МИД). Сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе.

Уже в следующем месяце в Минздраве планируют запустить выдачу сертификата через приложение «Дія» для людей, которые получили две дозы вакцины. Приложение будет синхронизировано с системой E-Health.

Пользователь делает запрос на получение этого сертификата, и тогда система E-Health подтянется, так задумано. Для путешествий в страны ЕС вы пограничнику на границе покажете QR-код, он его тем или иным способом просканирует, и он будет видеть, что этот человек получил вакцину и это подтверждено государством, — сказал Кучер.



На первом этапе запустят сертификаты для людей с полной вакцинацией, но параллельно продолжается разработка для тех, кто переболел и, соответственно, по тестам.

Напомним, ранее мы сообщали, что дату появления COVID-сертификата в «Дії» назвал Офис президента.