Эсминец США вошел в Черное море. Фото: РБК

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Sea Breeze-2021 («Си-Бриз»), украинско-американские учения в Черном море, которые начнутся уже 28 июня.

Американский эсминец Arleigh Burke USS Ross вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

Сообщается, что эсминец оснащен управляемыми ракетами типа Arleigh Burke USS Ross (DDG 71). Он присоединится к 31 кораблю других стран, которые примут участие в учениях Sea Breeze-2021.

Известно, что сценарий учений предназначен для объединения вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проверки различных боевых дисциплин на море, на суше и в воздухе, включая боевые действия на море, наземные операции, противодействие подводной, противовоздушной обороне.

Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки Украины со стороны США и сейчас необходимо как никогда, — заявила поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинско-американские учения Sea Breese 2021 продлятся с 28 июня по 10 июля. Это будут самые масштабные за 20 лет совместные с иностранцами военные маневры в Украине. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что от украинской стороны в них примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.