Есмінець США увійшов у Чорне море. Фото: РБК

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Sea Breeze-2021 («Сі-Бріз»), українсько-американські навчання в Чорному морі, які розпочнуться вже 28 червня.

Американський есмінець Arleigh Burke USS Ross увійшов у акваторію Чорного моря. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил США.

Повідомляється, що есмінець оснащений керованими ракетами типу Arleigh Burke USS Ross (DDG 71). Він приєднається до 31 кораблю інших країн, які візьмуть участь у навчаннях Sea Breeze-2021.

Відомо, що сценарій навчань призначений для об'єднання збройних сил із Північної та Південної Америки, Європи, Африки, Азії та Австралії для перевірки різних бойових дисциплін на море, на суші та в повітрі, включно з бойовими діями на поверхні, наземними операціями, протидією підводній, протиповітряній обороні.

Участь USS Ross у морських навчаннях Sea Breeze в цьому році є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США й зараз необхідна як ніколи, — заявила повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українсько-американські навчання Sea Breese 2021 триватимуть із 28 червня до 10 липня. Це будуть наймасштабніші за понад 20 років спільні з іноземцями військові маневри в Україні. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що з української сторони в них візьмуть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки.