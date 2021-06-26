COVID-сертифікати України визнають у ЄС. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156660-covid-sertyfikaty-ukrayiny-vyznaut-u-ies.html

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COVID-сертифікат України визнають у Європейському Союзі (ЄС), але з іншими державами доведеться домовлятися окремо.

Про це заявив заступник голови Міністерства охорони здоров’я Ярослав Кучер в ефірі «Україна 24».

Він розповів, що з ЄС буде відповідна домовленість, і вже зараз Україна обмінялася ключами для перевірки правильності та актуальності виданих сертифікатів із країнами Євросоюзу.

Але з Ізраїлем, США та іншим країнами, які не в ЄС, треба буде домовлятися окремо, — розповів Кучер.

Наголошується, що переговори щодо взаємовизнання сертифікатів проводить Міністерство закордонних справ (МЗС). Сертифікат діятиме стільки ж, скільки в Європі. Уже наступного місяця в МОЗ планують запустити видачу сертифіката через додаток «Дія» для людей, які отримали дві дози вакцини. Додаток буде синхронізований із системою E-Health.

Користувач робить запит на отримання цього сертифіката, і тоді система E-Health підтягнеться, так задумано. Для подорожей до країн ЄС ви маєте прикордоннику на кордоні показати QR-код, він його тим чи іншим способом просканує, і він бачитиме, що дійсно ця людина має вакцину й це підтверджено державою, — сказав Кучер.



На першому етапі запустять сертифікати з повною вакцинацією, але паралельно триває розробка для тих, хто перехворів і, відповідно, за тестами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дату появи COVID-сертифіката в «Дії» назвав Офіс президента.