Пенсії. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156661-indeksaciya-pensiy-koly-ukrayincyam-pererahuut-vyplaty.html

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Індексація пенсії в Україні відбудеться вже 1 липня. Виплату перерахують понад мільйону українських пенсіонерів.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За її словами, пенсії підвищать тим, хто не підпав під минулу індексацію.

У 2017 році було так ухвалене пенсійне законодавство, і деякі категорії людей були вилучені з індексації. Індексація стала вибірковою. Тому зараз ще мільйону додамо по 100 гривень. Це буде щомісячна доплата до пенсії, — сказала Лазебна.



Вона додала, що під це підвищення потрапить загалом 10,5 млн пенсіонерів. П’яти млн із них у Мінсоцполітики нададуть спеціальні адресні програми. Людям, що отримають цільові програми, наразі за 75 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрпошта» оголосила тендер на послуги оцінювача, який підбиратиме оптимальний комерційний банк для купівлі після відмови від доставки пенсій.



Джерело: Радіо Свобода