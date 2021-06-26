Странное поведение кошек объяснили эксперты

Кот. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156664-strannoe-povedenie-koshek-obyasnili-eksperty.html

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Поведение кошек удалось объяснить экспертам. Оказалось, что в странном поведении домашних любимцев нет никакой загадки — все действия кошек продиктованы их инстинктами.

Именно поэтому человеку станет гораздо легче понимать питомца, если запомнить некоторые «знаки». Об этом сообщает Metro.

Так, автор книги «Руководство по кошкам для людей» Селия Хаддон рассказала, что мурчание у каждой кошки свое — оно отличается громкостью, интонациями и длительностью. Кошка может мурлыкать при разных обстоятельствах, и не всегда это удовлетворение.

Она добавила, что некоторые питомцы мурчат для того, чтобы сказать «позаботься обо мне». В то же время странные «презенты» в виде мертвых мышей и птиц она объяснила тем, что так коты заботятся о людях, которых считают плохими охотниками.

Клинический специалист по поведению животных Труди Аткинсон объяснила еще один кошачий феномен — потирание о ноги и предметы. Она рассказала, что обоняние является одним из способов общения, поэтому коты обмениваются запахами при помощи трения. Это создает групповой запах, который помогает им узнавать друг друга. Домашние питомцы ведут себя так же со своими хозяевами.

Специалист по поведению кошек Анита Келси приоткрыла занавес и на сложную тему — кошачью агрессию. Она рассказала, что шипение и укусы связаны с ощущением угрозы. Животные таким образом предупреждают людей. Если предупреждение проигнорировали, то за ним последуют укусы и царапины. Агрессия может возникать во время игры в хищника. Поэтому взрослых котов и котят следует поощрять кусать и царапать игрушки.

Известный «молочный шаг» у котов эксперты объяснили тем, что животное мнет живот маме в детстве, когда питается молоком. Во взрослом возрасте это говорит о спокойствии, довольстве и готовности отдохнуть. Понять недовольство животного можно по виду хвоста. Так, если хвост в горизонтальном положении — это агрессия и злость.

Чтобы подружиться с кошкой, специалисты рекомендуют угощать животное необычными лакомствами, быть ласковыми, избегать громких звуков и резких движений, сидеть рядом на одном уровне, не возвышаясь.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве работает необычный кот-пожарный — его нашел один из спасателей в подъезде дома и забрал его с собой, предоставив ему «работу» в службе спасения и звание майора.

Источник: Metro