Потоп в Ялте. Фото: Крым. Реалии

https://racurs.ua/n156665-dojd-v-yalte-sprovociroval-novyy-potop-foto-video.html

Ракурс

Дождь в Ялте снова затопил улицы и превратил город в крымскую «Венецию». В первой половине субботы, 26 мая, уровень воды поднялся на высоту легковых авто.

Потоп сопровождается пробками. Об этом сообщает «Крым. Реалии».









Оккупационные власти города собираются принять решение о выходе из критической ситуации. Судя по опубликованным в соцсетях видео, видно, что некоторые улицы Ялты превратились в реки.









По словам местных жителей, эти «реки» выходят из берегов и подтапливают подвалы вместе с первыми этажами жилых домов. Так как вода грязная, у людей в домах возникает тотальная антисанитария.











Напомним, ранее мы сообщали, что масштабные наводнения в оккупированной Ялте привели к повреждениям 117 улиц. Поврежденные улицы необходимо ремонтировать, частично разрушены социальные объекты.

Источник: Крым. Реалии