Дождь в Ялте спровоцировал новый потоп (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n156665-dojd-v-yalte-sprovociroval-novyy-potop-foto-video.htmlРакурс
Дождь в Ялте снова затопил улицы и превратил город в крымскую «Венецию». В первой половине субботы, 26 мая, уровень воды поднялся на высоту легковых авто.
Потоп сопровождается пробками. Об этом сообщает «Крым. Реалии».
Оккупационные власти города собираются принять решение о выходе из критической ситуации. Судя по опубликованным в соцсетях видео, видно, что некоторые улицы Ялты превратились
в реки.
По словам местных жителей, эти «реки» выходят из берегов и подтапливают подвалы вместе с первыми этажами жилых домов. Так как вода грязная, у людей в домах возникает
тотальная антисанитария.
Напомним, ранее мы сообщали, что масштабные наводнения в оккупированной Ялте привели к повреждениям 117 улиц. Поврежденные улицы необходимо ремонтировать, частично разрушены социальные объекты.
Источник: Крым. Реалии