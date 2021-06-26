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Ракурс
Потоп в Ялте. Фото: Крым. Реалии

Дождь в Ялте спровоцировал новый потоп (ФОТО, ВИДЕО)

26 июн 2021, 20:37
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Дождь в Ялте снова затопил улицы и превратил город в крымскую «Венецию». В первой половине субботы, 26 мая, уровень воды поднялся на высоту легковых авто.

Потоп сопровождается пробками. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Потоп в Ялте. Фото: Крым. Реалии

Оккупационные власти города собираются принять решение о выходе из критической ситуации. Судя по опубликованным в соцсетях видео, видно, что некоторые улицы Ялты превратились в реки.

Потоп в Ялте. Фото: Крым. Реалии

По словам местных жителей, эти «реки» выходят из берегов и подтапливают подвалы вместе с первыми этажами жилых домов. Так как вода грязная, у людей в домах возникает тотальная антисанитария.

Потоп в Ялте. Фото: Крым. Реалии



Потоп в Ялте. Фото: Крым. Реалии
Напомним, ранее мы сообщали, что масштабные наводнения в оккупированной Ялте привели к повреждениям 117 улиц. Поврежденные улицы необходимо ремонтировать, частично разрушены социальные объекты.

Источник: Крым. Реалии

Источник: Ракурс


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