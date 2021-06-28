День Тихона відзначають в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n156720-den-tyhona-vidznachaut-29-chervnya-istoriya-i-tradyciyi-svyata.html

Ракурс

Церковне свято святителя Тихона, єпископа Амафунтського, відзначають у вівторок, 29 червня.

За традицією цього дня селяни влаштовували толоки. Тих, хто працював у полі, збирали за великим столом і пригощали всілякими смаколиками та вином. На Тихона починає цвісти звіробій, а також настає пора «зрілого» літа.

Народні прикмети на 29 червня:

Папороть згортає зранку листя — наступний день буде спекотним і сонячним.

На вікнах осідає роса — до дощу.

В’юнок польовий, гвоздика або кульбаба закрили свої квіти — до дощу.

У світі 29 червня відзначають Міжнародний день тропіків, Всесвітній день промислового дизайну, День вафельниці, День хрусткої карамелі з мигдалем в США та Національний день рису в Непалі.

29 червня в історії:

1174 рік — Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з’явилася в 1430 році.

1236 рік — хрестоносці захопили Кордову.

1613 рік — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра «Генріх VIII» загорівся і вщент згорів театр «Глобус».

1945 рік — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднали до УРСР.

1949 рік — у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

Нагадаємо, 28 червня в Україні відзначали День Конституції. Це єдине державне свято, яке закріплене в самій Конституції.