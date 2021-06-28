Вірусолог з Уханю назвала можливу причину появи коронавірусу

Вірусолог з Уханя назвала можливу причину появи коронавірусу, фото - pixabay

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Походження коронавірусу назвали природним. Вірусолог Даніель Андерсон, яка до листопада 2019 року працювала в лабораторії інституту вірусології в китайському місті Ухань, при цьому зазначила, що не виключає теорію, відповідно до якої коронавірус поширився з лабораторії в Ухані.

Я не така наївна, щоб сказати, що це варто повністю списувати, — зазначила вона в інтерв’ю Bloomberg.

Андерсон розповіла, що коронавірус SARS-CoV-1, який викликав спалах важкого гострого респіраторного синдрому в 2002—2004 роках, кілька разів виходив за захищені зони. При цьому вона заявила, що не вважає незвичайним той факт, що джерело походження коронавірусу SARS-CoV-2 досі не знайдене.

Також вона допустила, що лабораторні роботи по посиленню вірусу могли відбуватися, однак ймовірність цього незначна. Вірусолог заявила, що такі роботи вимагають дозволу на багатьох рівнях, а стандарти наукового співтовариства обмежують подібні дослідження.

20 травня США заявили, що існують «серйозні побічні докази» того, що перший спалах коронавірусу SARS-CoV-2 стався в результаті витоку з китайської дослідницької лабораторії. У свою чергу, китайська влада вказує на можливість витоку коронавірусу з американської військової лабораторії Форт-Детрік. Пекін навіть попросив ВООЗ провести міжнародне розслідування.

Джерело: Bloomberg.