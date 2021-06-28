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Ракурс
Вирусолог из Уханя назвала возможную причину появления коронавируса, фото - pixabay

Вирусолог из Уханя назвала возможную причину появления коронавируса

28 июн 2021, 09:35
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Происхождение коронавируса назвали естественным. Вирусолог Даниэль Андерсон, которая в ноябре 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань, при этом не исключает теорию, согласно которой коронавирус распространился из лаборатории в Ухане.

Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать, — отметила она в интервью Bloomberg.

Андерсон рассказала, что коронавирус SARS-CoV-1, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2002—2004 годах, несколько раз выходил за защищенные зоны. При этом она заявила, что не считает необычным тот факт, что источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2 до сих пор не найден.

Также она допустила, что лабораторные работы по усилению вируса могли происходить, однако вероятность этого невелика. Вирусолог заявила, что такие работы требуют разрешения на многих уровнях, а стандарты научного сообщества ограничивают подобные исследования.


20 мая США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. В свою очередь, китайские власти указывают на возможность утечки коронавируса на американской военной лаборатории Форт-Детрик. Пекин даже попросил ВОЗ провести международное расследование.

Источник: Bloomberg.

Источник: Ракурс


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