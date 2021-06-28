Сингапур разработал план преобразования коронавируса в обычный грипп

https://racurs.ua/n156696-singapur-razrabotal-plan-preobrazovaniya-koronavirusa-v-obychnyy-gripp.html

Ракурс

Сингапур, который до сих пор справлялся с эпидемией коронавируса чуть ли не лучше всех в мире (только 30 умерших на 6 млн населения), подготовил план перехода к «новой нормальности» в условиях сосуществования с вирусом.

Власти острова исходят из того, что коронавирус уже никогда не исчезнет из человеческой популяции, поэтому нужно сделать так, чтобы вызванная им болезнь для большинства людей и всего общества была не страшнее гриппа. При этом люди и экономика должны вернуться к почти нормальному существованию, даже если в других странах продлится полномасштабная эпидемия.

Министры правительства Сингапура, ответственные за борьбу с эпидемией сообщили, что вскоре будет готова «дорожная карта» перехода острова с населением в 5,7 млн человек к «новой нормальности», сообщает «Медуза».

В общих чертах ее контуры уже ясны. Переход должны обеспечить масштабная вакцинация, ежедневное экспресс-тестирование большой части населения и всех, кто прибывает на остров, а также тотальное отслеживание людей, контактировавших с зараженными.

В Сингапуре исходят из того, что СOVID-19 никогда не исчезнет (станет эндемическим). Отдельно от всего мира небольшие государства вроде Сингапура могли бы победить вирус, но в других странах эпидемия будет продолжаться. При этом Сингапур полностью завязан на международную торговлю и не может себе позволить замкнуться на острове.

Неизбежность в том, что зараженные — в том числе новыми штаммами — проникнут через нашу границу. Следовательно, нужно научиться жить с вирусом так, чтобы он почти не мешал обществу и его членам, — пишут министры.

Пока вирус продолжает распространяться в других странах и мутировать, одной масштабной вакцинации будет недостаточно: всегда будет существовать опасность возникновения кластеров (вспышек) заболевания внутри даже благополучной страны.

Например, Сингапур был вынужден ввести режим «повышенной готовности» с некоторыми ограничениями для граждан из-за дельта-штамма, который появился на острове весной 2021 года.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в этой азиатской стране прогнозировали появление нового вируса, который придет в мир после Sars-Cov-2.

Источник: Медуза