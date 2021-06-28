Рафик не виноват — в СБУ объяснили, почему пересмотрели решение по Киркорову

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Исключение российского певца болгарского происхождения Филиппа Киркорова из списка угроз нацбезопасности Украины объяснили в Службе безопасности Украины.

В СБУ пересмотрели решение «из-за наличия судебных прецедентов». Об этом секретная служба объяснила «Суспільному».

Силовики на запрос издания ответили, что проанализировали разъяснение Министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня. В нем «отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам». Поэтому в СБУ взяли время на «дополнительную проработку данного вопроса».

Ранее Министерство культуры и информационной политики по просьбе СБУ исключило Киркорова из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Обновленная версия «черного» списка появилась на сайте ведомства 27 июня. В нем фамилии артиста уже не было, хотя 11 июня СБУ направила письмо Минкульта с просьбой включить Киркорова в «черный список», поскольку тот поддержал российскую оккупацию Крыма и давал пропагандистские концерты.

В министерстве объясняли, что причину исключения Киркорова из перечня в СБУ не указали. В Минкульте отметили, что оба приказа (о включении и отмене) выданы на основании писем СБУ.

18 марта 2021 года Киркоров спел на концерте «Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ». На нем, в частности, присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Российский артист назвал внесение его в список угроз нацбезопасности Украины «абсурдом» и событием, «которым нужно гордиться».

После внесения лица в список угроз нацбезопасности на территории Украины запрещается распространение и демонстрирование продукта с участием человека, оказавшегося в перечне. По состоянию на 27 июня в списке деятелей культуры, которые угрожают нацбезопасности Украины, насчитывается 200 человек (без Киркорова).

Источник: Суспільне