Рафік не винний – в СБУ пояснили, чому переглянули рішення стосовно Кіркорова

https://racurs.ua/ua/n156695-rafik-ne-vynnyy-v-sbu-poyasnyly-chomu-pereglyanuly-rishennya-stosovno-kirkorova.html

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Виключення російського співака болгарського походження Філіпа Кіркорова зі списку загроз нацбезпеці України пояснили в Службі безпеки України.

В СБУ переглянули рішення «через наявність судових прецедентів». Про це секретна служба пояснила «Суспільному».

Силовики на запит видання відповіли, що проаналізували роз’яснення Міністерства культури та інформаційної політики України від 24 червня. У ньому «наголошується на наявності судових прецедентів із зазначених питань». Тому в СБУ взяли час на «додаткове опрацювання даного питання».

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики на прохання СБУ виключило Кіркорова з переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Оновлена версія «чорного» списку з’явилася на сайті відомства 27 червня. У ньому прізвища артиста вже не було, хоча 11 червня СБУ надіслала листа Мінкульту з проханням включити Кіркорова до «чорного списку», оскільки той підтримав російську окупацію Криму та пропагандистські концерти.

У міністерстві пояснювали, що причину прохання про виключення Кіркорова з переліку в СБУ не вказали. У Мінкульті зауважили, що обидва накази, як про включення, так і скасування включення співака, видані на підставі листів СБУ.

18 березня 2021 року Кіркоров заспівав на концерті «Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ». На ньому, зокрема, був присутнім президент РФ Володимир Путін.

Російський артист назвав внесення його до списку загроз нацбезпеки України «абсурдом» і подією, «якою треба пишатися».

Згідно з вимогами, після внесення особи до списку, на території України забороняється розповсюдження та демонстрування продукту за участю особи, яка опинилася у переліку. Станом на 27 червня у списку діячів культури, що загрожують нацбезпеці України, налічується 200 осіб (без Кіркорова).

Джерело: Суспільне