Сінгапур розробив план перетворення коронавірусу в звичайний грип

https://racurs.ua/ua/n156696-singapur-rozrobyv-plan-peretvorennya-koronavirusu-v-zvychaynyy-gryp.html

Ракурс

Сінгапур, який дотепер давав раду епідемії коронавірусу чи не краще за всіх у світі (тільки 30 померлих на 6 млн населення), підготував план переходу до «нової нормальності» в умовах співіснування з вірусом.

Влада острова виходить з того, що вірус вже ніколи не зникне з людської популяції, а тому потрібно зробити так, щоб викликана ним хвороба для більшості людей і всього суспільства не була страшнішою за грип. При цьому люди і економіка повинні повернутися до майже нормального існування, навіть якщо в інших країнах триватиме повномасштабна епідемія.

Міністри уряду Сінгапуру, відповідальні за боротьбу з епідемією повідомили, що незабаром буде готова «дорожня карта» переходу острова з населенням в 5,7 млн ​​чоловік до «нової нормальності», повідомляє «Медуза».

У загальних рисах її контури вже зрозумілі. Перехід повинні забезпечити масштабна вакцинація, щоденне експрес-тестування великої частки населення і всіх, хто прибуває на острів, а також тотальне відстеження людей, які контактували із зараженими, а також тих, хто контактував з ними.

У Сінгапурі виходять з того, що СOVID-19 ніколи не зникне (стане ендемічним). Окремо від усього світу невеликі держави на кшталт Сінгапуру могли б перемогти вірус, але в інших країнах епідемія триватиме. При цьому Сінгапур повністю зав’язаний на міжнародну торгівлю і не може собі дозволити замкнутися на острові.

Неминучіст в тому, що заражені — в тому числі новими штамами — проникнуть через наш кордон. Отже, потрібно навчитися жити з вірусом так, щоб він майже не заважав суспільству і його членам, — пишуть міністри.

Поки вірус продовжує поширюватися в інших країнах і мутувати, однією масштабною вакцинації буде недостатньо: завжди буде існувати небезпека виникнення кластерів (спалахів) захворювання всередині навіть благополучної країни.

Наприклад, Сінгапур був змушений ввести режим «підвищеної готовності» з деякими обмеженнями для громадян через варіанти дельта-штаму, що з’явився на острові навесні 2021 року.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в цій азійській країні прогнозували появу нового вірусу, який прийде у світ після Sars-Cov-2.

Джерело: Медуза