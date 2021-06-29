Ученые смешали вакцины Pfizer и AstraZeneca – какова эффективность. Фото: Укринформ

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Можно ли смешивать вакцины от коронавируса различных производителей, продолжают проверять ученые. Исследователи смешали препараты Pfizer и AstraZeneca — такая комбинация обеспечила высокую концентрацию антител.

Ученые из Оксфорда исследовали комбинацию вакцин, которые вводились с четырехнедельным интервалом 830 участникам. Смешанные режимы давали лучший ответ, чем две дозы вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.

Введение Pfizer через четыре недели после AstraZeneca вызвало лучший иммунный ответ, чем введение еще одной дозы AstraZeneca.

Укол AstraZeneca, после которого вводили вакцину Pfizer, вызвал лучший Т-клеточный ответ, а также лучший ответ антител, чем в случае, когда после Pfizer пациентам вводили AstraZeneca.

Профессор из Оксфорда Мэтью Снейп подчеркнул, что результаты исследования можно использовать для придания гибкости вакцинации, но их недостаточно, чтобы рекомендовать более широкий отход от клинически утвержденных графиков.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцину AstraZeneca не стоит предлагать пациентам, страдающим от синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров.

Источник: Reuters