Вылет Франции и восемь голов в матче Испании — видео безумного дня Евро-2020

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Ракурс

На Евро 2020 28 июня состоялось два матча 1/8 финала. В них команды забили 14 голов, случились два камбэка после счета 3:1 на последних минутах, было назначено дополнительное время в обоих матчах.

Вчера с Евро 2020 вылетел действующий чемпион мира — сборная Франции.

Команда Дидье Дешам проиграла первый тайм, но за первые 20 минут второго смела соперника, забив трижды (дважды Бензема и красивый гол Погба). Впрочем, Швейцария провела замены, оживила игру и дважды забила в заключительные 10 минут матча, переведя игру в овертайм.

Игра докатилась до серии пенальти. Соперники не промахивались до последнего удара, а затем Ян Соммер переиграл в дуэли одного из лучших игроков современности Килиана Мбаппе.

Таким образом, сборная Швейцария впервые с 1954 года прошла в ¼ финалу крупного турнира. На этой стадии команда сыграет с Испанией, которая в не менее потрясающем матче победила Хорватию 5:3.

Этот матч начался с курьезного автогола с центра поля. Испанцы вырвались вперед 3:1, но опять же на последних минутах хорваты перевели игру в дополнительное время. В нем сборная Испании дожала хорватов.

Сегодня на Евро сыграют заключительные матчи стадии 1/8 финала Англия — Германия и Украина — Швеция.