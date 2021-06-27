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Продолжается чемпионат Евро-2020, фото: «Википедия»
Евро-2020 — определились первые четвертьфиналистыhttps://racurs.ua/n156671-evro-2020-opredelilis-pervye-chetvertfinalisty.htmlРакурс
Евро-2020, чемпионат Европы по футболу между национальными сборными, находится в фазе матчей 1/8 финала.
Уже определили первые две команды, которые попадут в четвертьфинал — это сборные Дании и Италии, сообщает издание Sport.ua.
Первым четвертьфиналистом чемпионата стала сборная Дании, которая уверенно — со счетом 4: 0 — разобралась со сборной Уэльса.
В начале игры валлийцы выглядели более нацеленными на атаку, однако особо опасных моментов не создали и только в стартовые 25 минут держались на уровне с Данией.
На 27-й минуте матча Каспер Дольберг сильно пробил низом в ворота Уэльса и открыл счет. На 48-й минуте он же удвоил счет, пробив с линии вратарской площадки.
На 88-й минуте матча Йоаким Меле попал в верхний угол ворот валлийцев, сделав счет 3:0.
В дополнение к этому, на 90-й минуте матча Уэльс остался в меньшинстве после удаления Неко Уильямса за грубою игру.
Финальную точку поставил Мартин Брейтвейт, которые в последние минуты матча пробил в угол ворот Уэльса. Сначала этот гол не засчитал рефери, указав на офсайд. Однако после просмотра ВАС (видеоасистента арбитра) гол засчитали.
В то же время результат другого чевертьфинального матча долгое время оставался неопределенным — Италия одолела Австрию со счетом 2: 1 лишь в дополнительные два экстратайма.
Первыми в ворота соперников попали австрийцы — на 65-й минуте Арнаутович отправил мяч под перекладину ворот итальянской команды. Однако гол отменили — просмотр ВАС показал сантиметровый офсайд у форварда австрийцев.
На пятой добавленной минуте первого дополнительного тайма итальянцы поразили ворота Австрии — Федерико Кьеза открыл счет. Еще один гол в ворота Австрии на 105-й минуте забил Маттео Пессина.
Австрия, со своей стороны, смогла поразить ворота соперника на 114-й минуте — Саша Калайджич ударом головой сделал счет 2:1.
Напомним, игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией на Евро-2020.
Источник: Sport.ua
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