Продолжается чемпионат Евро-2020, фото: «Википедия»

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Ракурс

Евро-2020, чемпионат Европы по футболу между национальными сборными, находится в фазе матчей 1/8 финала.

Уже определили первые две команды, которые попадут в четвертьфинал — это сборные Дании и Италии, сообщает издание Sport.ua.

Первым четвертьфиналистом чемпионата стала сборная Дании, которая уверенно — со счетом 4: 0 — разобралась со сборной Уэльса.

В начале игры валлийцы выглядели более нацеленными на атаку, однако особо опасных моментов не создали и только в стартовые 25 минут держались на уровне с Данией.

На 27-й минуте матча Каспер Дольберг сильно пробил низом в ворота Уэльса и открыл счет. На 48-й минуте он же удвоил счет, пробив с линии вратарской площадки.

На 88-й минуте матча Йоаким Меле попал в верхний угол ворот валлийцев, сделав счет 3:0.

В дополнение к этому, на 90-й минуте матча Уэльс остался в меньшинстве после удаления Неко Уильямса за грубою игру.

Финальную точку поставил Мартин Брейтвейт, которые в последние минуты матча пробил в угол ворот Уэльса. Сначала этот гол не засчитал рефери, указав на офсайд. Однако после просмотра ВАС (видеоасистента арбитра) гол засчитали.

В то же время результат другого чевертьфинального матча долгое время оставался неопределенным — Италия одолела Австрию со счетом 2: 1 лишь в дополнительные два экстратайма.

Первыми в ворота соперников попали австрийцы — на 65-й минуте Арнаутович отправил мяч под перекладину ворот итальянской команды. Однако гол отменили — просмотр ВАС показал сантиметровый офсайд у форварда австрийцев.

На пятой добавленной минуте первого дополнительного тайма итальянцы поразили ворота Австрии — Федерико Кьеза открыл счет. Еще один гол в ворота Австрии на 105-й минуте забил Маттео Пессина.

Австрия, со своей стороны, смогла поразить ворота соперника на 114-й минуте — Саша Калайджич ударом головой сделал счет 2:1.

Напомним, игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией на Евро-2020.

Источник: Sport.ua