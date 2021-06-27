Триває чемпіонат Євро-2020, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n156671-ievro-2020-vyznachylysya-pershi-chvertfinalisty.html

Ракурс

Євро-2020, чемпіонат Європи з футболу між національними збірними, перебуває у фазі матчів 1/8 фіналу.

Вже визначили перші дві команди, які потраплять до чвертьфіналу — це збірні Данії та Італії, повідомляє видання Sport.ua.

Першим чвертьфіналістом чемпіонату стала збірна Данії, яка впевнено — з рахунком 4:0 — розібралася зі збірною Уельсу.

На початку гри валлійці виглядали більш націленими на атаку, проте особливо небезпечних моментів не створили і лише в стартові 25 хвилин трималися на рівні з Данією.

На 27-й хвилині матчу Каспер Дольберг сильно пробив низом у ворота Уельсу і відкрив рахунок. На 48-й хвилині він же подвоїв рахунок, пробивши з лінії воротарського майданчика.

На 88-й хвилині матчу Йоакім Меле поцілив у верхній кут воріт валлійців, зробивши рахунок 3:0.

На додачу до цього, на 90-й хвилині матчу Уельс залишився у меншості після вилучення Неко Вільямса через грубу гру.

Фінальну крапку поставив Мартін Брейтвейт, які в останні хвилини матчу пробив у кут воріт Уельсу. Спочатку цей гол не зарахував рефері, вказавши на офсайд. Проте після перегляду ВАР (відеоасистенту арбітра) гол зарахували.

Водночас результат іншого чевертьфінального матчу довгий час залишався невизначеним — Італія здолала Австрію з рахунком 2:1 лише в додаткові два екстратайми.

Першими у ворота суперників влучили австрійці — на 65-й хвилині Марко Арнаутович відправив м’яч під поперечину воріт італійської команди. Проте гол скасували — перегляд ВАР показав сантиметровий офсайд у форварда австрійців.

На п’ятій доданій хвилині першого додаткового тайму італійці влучили у ворота Австрії — Федеріко К'єза відкрив рахунок. Ще один гол у ворота Австрії на 105-й хвилині забив Маттео Пессіна.

Австрія, зі свого боку, змогла вразити ворота суперника на 114-й хвилині — Саша Калайджич ударом головою зробив рахунок 2:1.

Нагадаємо, гравець збірної Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу з Фінляндією на Євро-2020.

Джерело: Sport.ua